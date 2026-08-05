В США авиадиспетчеры не отложили коммерческие рейсы при вылете вертолета Трампа

В США начали проверку после того, как авиадиспетчеры не выполнили требования безопасности и не приостановили коммерческие рейсы во время вылета из Белого дома вертолета с президентом страны Дональдом Трампом на борту. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), сославшись на источники.

По информации издания, инцидент произошел 4 августа. Вертолет главы государства Marine One днем вылетел с территории Белого дома, но авиадиспетчеры не приостановили обслуживание коммерческих рейсов в расположенном рядом Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана. Специалисты должны были принять меры, ставшие обязательными после крупной авиакатастрофы в январе прошлого года, когда в районе аэропорта столкнулись пассажирский самолет Bombardier CRJ700 и военный вертолет Blackhawk.

«Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения», — подчеркивается в статье.

Как считают в Федеральном управлении гражданской авиации, могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция между вертолетом Трампа и взлетавшим в тот же момент коммерческим самолетом. При этом пресс-секретарь ведомства рассказал, что воздушные суда не шли на сближение и расстояние между ними не вышло за рамки ограничений. В связи с этим случившееся не стали квалифицировать как серьезное происшествие.

В результате столкновения Bombardier CRJ700 и Blackhawk в небе над Вашингтоном не стало 67 человек, включая членов американской сборной по фигурному катанию. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выражал соболезнования родным и близким людей, которых спасти не удалось.

Ранее в США легкомоторный самолет рухнул на жилой дом.