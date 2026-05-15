В США легкомоторный самолет рухнул на жилой дом

ABC: в США легкомоторный самолет врезался в жилой дом, не выжили два пассажира

Легкомоторный самолет потерпел крушение, врезавшись в жилой дом в городе Акрон в американском штате Огайо. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на местные власти.

После падения воздушного судна начался пожар. В результате происшествия не выжили два пассажира самолета. На земле пострадавших нет.

Расследованием обстоятельств катастрофы займутся Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

14 мая в американском штате Нью-Мексико разбился небольшой медицинский самолет. На борту находились четыре человека, они не выжили. Причина крушения неизвестна. На месте падения самолета возник пожар площадью около 2 га.

До этого во Флориде потерпел крушение небольшой самолет с 11 людьми на борту. Отмечается, что после взлета пилот сообщил о неполадках. Воздушное судно упало в океан примерно в 80 километрах от берега. На поиски был отправлен самолет и корабли Береговой охраны США. Как сообщается, все 11 человек были спасены и доставлены в больницы Флориды для обследования.

Ранее в США самолет упал на автомагистраль и загорелся.