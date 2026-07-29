В Оренбурге в результате стрельбы пострадали дети

В результате стрельбы на футбольной площадке в Оренбурге травмы получили два подростка, возбуждено дело о хулиганстве. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области в «Максе».

«По выявленной в соцмедиа публикации о травмировании двоих подростков на футбольной площадке на улице Пролетарской города Оренбурга в результате стрельбы из оружия возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ)», — говорится в публикации.

Следователями проводится осмотр мест происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, назначены экспертизы. До этого в пресс-службе управления МВД России по региону сообщили, что в связи с поступившей в ведомство информацией о стрельбе в подростков, был задержан и доставлен в следственные органы мужчина, стрелявший из травматического оружия. Информации о стрелке, а также о его мотиве не приводится.

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