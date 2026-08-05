Жители российского региона сообщили о жутком грохоте

В небе над Тульской областью ночью 5 августа раздались очень громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом сообщает портал 71.ru, ссылаясь на местных жителей.

По словам одной из местных жительниц, был слышен «жуткий грохот», от которого задрожали стекла и сработала сигнализация. Другой очевидец заявил, что сначала произошло несколько тихих взрывов, а потом один мощный.

Причина взрывов неизвестна. Официальная информация пока не поступала.

Утром 4 августа в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ночью сбили 320 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России, в том числе над Московской и Ленинградской областями.

В тот же день посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.