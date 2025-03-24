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Ученые выяснили, обладает ли саранча «разумом роя»

Science: рой саранчи движется в одном направлении без коллективного интеллекта
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Shutterstock

Американские ученые из Техасского университета A&M опровергли теорию, согласно которой саранча обладает «разумом роя» — способностью координировано перемещаться в стаях, насчитывающих миллионы особей. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Предыдущие изыскания предполагали, что саранча каким-то образом согласует свое движение, подобно птицам или рыбам.

Специалисты изучили закономерности в передвижении насекомых и выяснили, что эти насекомые движутся не синхронно, а хаотично. Однако рои могут следовать в одном направлении за счет того, что каждая особь реагирует на перемещение соседей и следует за ними.

Исследователи также обнаружили, что наблюдаемая ими пустынная саранча радикально меняет поведение при увеличении плотности популяции. В одиночной фазе существа избегают сородичей, но в стадной — формируют мигрирующие рои, уничтожающие урожаи.

По словам ученых, понимание механизмов движение вредителей поможет точнее предсказывать маршруты и блокировать их до подхода к полям. Это особенно актуально для стран Африки и Азии, где нашествия саранчи вызывают голодные кризисы.

Ранее ученые предупредили, что изменение климата приведет к более масштабным нашествиям саранчи.

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