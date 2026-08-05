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Общество

Заочно осужденный блогер Гасанов хочет вернуться в Россию

Адвокат Козяйкин: Гусейн Гасанов хотел бы вернуться в Россию
Виталий Белоусов/РИА Новости

Блогер Гусейн Гасанов, которого заочно осудили на четыре года за отмывание 68 млн рублей, хотел бы вернуться в Россию. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Козяйкин.

«Конечно, хочет, это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — подчеркнул Козяйкин.

По словам адвоката, возвращению блогера препятствуют «определенные события».

Накануне Пресненский районный суд Москвы признал блогера-миллионника Гусейна Гасанова виновным в отмывании денег для уклонения от уплаты налогов. Его заочно приговорили к четырем годам колонии, штрафу в миллион рублей и конфискации апартаментов в «Москве-Сити» стоимостью 68 млн рублей. Адвокаты Гасанова намерены обжаловать решение суда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд заочно арестовал дочь Бориса Немцова.

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