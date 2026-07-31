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Общество

Суд заочно арестовал дочь Бориса Немцова

Суд заочно арестовал Жанну Немцову за участие в нежелательной организации
imago stock&people/Global Look Press

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал журналистку Жанну Немцову — дочь Бориса Немцова. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

Немцову обвинили в участии в нежелательной организации. В пресс-службе уточнили, что мера пресечения вступит в силу в момент задержания телеведущей на территории России или ее депортации в страну. После этого она будет находиться в СИЗО два месяца.

Немцова является соосновательницей и руководителем некоммерческой организации «Фонд Бориса Немцова за свободу».

21 июля суд в Москве заочно арестовал блогера Михаила Светова (признан в РФ иностранным агентом). Из документов следует, что суд согласился с ходатайством следственных органов об избрании блогеру меры пресечения в виде заключения под стражу. Светову вменяется нарушение порядка деятельности иностранного агента, которое совершено лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за нарушение иноагентского законодательства.

Ранее юрист объяснил, зачем арестовывать Павла Дурова заочно.

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