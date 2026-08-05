В Рособрнадзоре раскрыли, планируются ли серьезные изменения в ЕГЭ

Существенных изменений в модели проведения ЕГЭ в ближайшие два года не ожидается. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Кроме каких-то содержательных изменений в ряде заданий — это мы делаем каждый год, потому что после ЕГЭ анализируются и обрабатываются результаты экзаменов и определяются валидные и невалидные задания — в ближайшие два года мы серьезных изменений не видим», — уточнил он.

До этого Музаев рассказал, что Рособрнадзор собирается с 2030 года внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Сначала такая модель экзамена появится в девятом классе и войдет в штатный режим в 2028 году. По такой же аналогии устная часть может быть добавлена в экзамен по литературе.

Выпускникам девятых классов переживать из-за нововведений не стоит, поскольку от момента разработки до внедрения модели проходит от четырех до пяти лет, заверил глава Рособрнадзора. Максимум, что ждет девятиклассников — участие в апробации модели для получения обратной связи.

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