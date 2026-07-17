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Общество

В Минпросвещения назвали число написанных на максимальный балл работ ЕГЭ-2026

Кравцов: более 10 тыс работ на ЕГЭ-2026 написаны на максимальные 100 баллов
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 были написаны на максимальные 100 баллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как указал Кравцов, по итогам пересдач число работ, написанных на максимальный балл по одному или нескольким предметам, составило 10 090.

Основной период ЕГЭ начался 1 июня и завершился так называемыми «президентскими днями», когда участники могли пересдать один предмет по своему выбору.

До этого стало известно, что ученик московской школы №1537 Михаил Светлов, который набрал 99 баллов на ЕГЭ-2026 по профильной математике, пересдал экзамен на 100 баллов. Молодой человек рассказал, что на пересдаче он очень надеялся на максимальный результат, и ему было страшно именно не попробовать улучшить баллы.

В конце июня стало известно, что выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали об «обнадеживающих» результатах ЕГЭ.

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