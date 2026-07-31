В ЕГЭ по истории появится устная часть

Рособрнадзор планирует внедрить устную часть в ЕГЭ по истории к 2030 году

Рособрнадзор собирается с 2030 года внедрить устную часть в ЕГЭ по истории. Об этом сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

«Мы будем рассматривать в первую очередь историю как предмет (ЕГЭ), в котором в одном из первых этот блок должен появиться. Ориентир — к 2030 году», — рассказал он.

Музаев уточнил, что сначала устная модель экзамена по истории появится в девятом классе и войдет в штатный режим в 2028 году. По такой же аналогии устная часть может быть добавлена в экзамен по литературе.

Выпускникам девятых классов переживать из-за нововведений не стоит, поскольку от момента разработки до внедрения модели проходит от четырех до пяти лет, заверил глава Рособрнадзора. Он добавил, что максимум, что ждет девятиклассников — это участие в апробации такой модели для получения обратной связи.

До этого советник президента России Елена Ямпольская поддержала предложение Музаева о разработке устной части в ЕГЭ по гуманитарным предметам и проработке устного экзамена по истории после 9-го класса. Она посчитала это правильным решением.

Ранее стало известно, что в России сохранится новый срок начала ЕГЭ.