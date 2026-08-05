На севере Ростова загорелись АЗС и автомобили

В Северном жилом массиве Ростова-на-Дону возник пожар на автозаправочной станции (АЗС). Также горят припаркованные рядом с ней автомобили, сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, происшествие произошло в результате нарушения требований пожарной безопасности.

«Экстренными службами ведется реагирование. Информация уточняется», — написал чиновник.

4 августа газета «Известия» сообщила, что в России с начала 2026 года закрытие АЗС ускорилось на 70%. По данным издания, чаще всего на ремонт или ребрендинг закрывались заправки крупных независимых сетей — «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Так, мелкие сети АЗС закрыли 82 заправки, средние — 69 станций. Кроме того, закрылись 67 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний.

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин назвал ситуацию на российском топливном рынке основной причиной приостановки работы АЗС.

Ранее на АЗС в Пятигорске произошел взрыв.