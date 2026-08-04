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Бизнес

Число работающих АЗС с начала года в РФ сократилось более чем на 300 единиц

«Известия»: закрытие АЗС в России с начала 2026 года ускорилось на 70%
Константин Михальчевский/РИА Новости

В России с начала 2026 года закрытие АЗС ускорилось на 70%. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, чаще всего на ремонт или ребрендинг закрывались заправки крупных независимых сетей — «Газойл», «Росгаз», «Звезда», Tamic Energy, MMK Petrol. Так, мелкие сети АЗС закрыли 82 заправки, средние — 69 станций. Кроме того, закрылись 67 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).

Президент союза «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Марат Муртазин назвал ситуацию на российском топливном рынке основной причиной временной приостановки работы АЗС. Зачастую отказ от деятельности приводит к меньшим убыткам, чем продолжение работы. Также часть владельцев АЗС пытается продать бизнес и уйти с рынка, с этим может быть связано большое количество ребрендингов.

4 августа сеть АЗС «Газпром нефть» полностью отменила ограничения на отпуск топлива в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 11 регионах России.

Кроме Москвы и Санкт-Петербурга лимиты на заправку отменены в Московской и Ленинградской областях, Омской, Ярославской и Нижегородской. Без ограничений теперь также можно заправляться на АЗС «Газпром нефти» во Владимирской, Вологодской, Кемеровской областях, Краснодарском крае, Чувашии и Татарстане.

Ранее эксперты назвали три условия для стабилизации обстановки на рынке топлива.

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