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Общество

Россиянам рассказали, сколько коротких рабочих недель осталось в 2026 году

В 2026 году россиян ждут еще две короткие рабочие недели
Shutterstock

Россиян в 2026 году ожидают еще две короткие рабочие недели. Об этом рассказала РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт уточнила, что они запланированы на ноябрь и декабрь. В последний месяц осени сокращенная рабочая неделя будет в честь Дня народного единства, который в текущем году выпадает на среду. А в декабре она и вовсе продлится всего три дня — с 28-го по 30-е число.

Накануне сообщалось, что в России утвержден новый ГОСТ в области управления безопасностью труда и охраной здоровья, в котором рекомендуется не принуждать работника к труду, а поощрять и стимулировать.

В Росстандарте рекомендовали, например, регулярно проводить консультации с сотрудниками и обмен информацией, чтобы вовлечь их в процесс принятия решений и поощрить стремление каждого внести вклад в общее дело.

Ранее родителям первоклассников предложили давать дополнительный выходной.

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