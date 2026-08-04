В России приняли ГОСТ на правильное управление работниками

В России утвержден новый ГОСТ в области управления безопасностью труда и охраной здоровья, в котором рекомендуется не принуждать работника к труду, а поощрять и стимулировать. Такая информация следует из электронной базы Росстандарта, которую изучило РИА Новости.

«Поощрение и поддержка участия (в труде), а не принуждение к нему, с большей вероятностью обеспечат результативность и устойчивость», — говорится в документе.

Среди рекомендаций ведомства — регулярное проведение консультаций с работниками и обмен информацией, чтобы вовлечь их в процесс принятия решений и поощрить стремление каждого внести вклад в общее дело. В Росстандарте подчеркнули, что в коллективе нужно поддерживать принцип «равный — равному» и предоставлять обратную связь.

Также работодателям необходимо предотвращать ситуации с нечетко поставленными задачами, анализировать расписание сотрудников и должностные инструкции, чтобы избежать «машинного темпа» работы или «непредсказуемого графика». В коллективе не должно быть буллинга, социальной изоляции и неравенства, добавили в Росстандарте.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще увольняться «в никуда».