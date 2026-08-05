В подмосковном Домодедово ликвидируют последствия после атаки БПЛА

В Домодедово Московской области ликвидируют последствия разлива химических веществ, произошедшего в результате прилета БПЛА и тушения пожара. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Она заявила, что разлив случился в индустриальном парке «Южные врата». Чиновница обсудила ликвидацию последствий с заместителем министра экологии Подмосковья Вадимом Воронцовым, руководством парка и компании «ТД Грасс».

По словам Хрусталевой, загрязненная вода скопилась в очистных сооружениях. В нее подселили бактерии для нейтрализации опасных соединений и внесли пеногасители.

«Если технология покажет эффективность, применим ее и для пострадавших водоемов», — написала она.

По периметру склада, где осуществляется уборка, сделан песчаный вал для предотвращения попадания загрязненной воды в ливневые стоки. При этом все ближайшие ливневки закрыты, уточнила глава городского округа.

Она отметила, что специалисты в ближайшее время начнут разбор здания, чтобы как можно скорее завершить очистку территории и исключить дальнейшие риски.

Также Хрусталева призвала местных жителей воздержаться от купания, рыбалки и использования речной воды в хозяйственных целях.

«Вода в водопроводе и уличных водоразборных колонках соответствует санитарным нормам — ее можно использовать без ограничений», — добавила чиновница.

4 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Московскую область. В результате пять человек не выжили, еще шестеро пострадали. Основные последствия зафиксировали в округе Чехов. В промзоне Новоселок произошли пожары, повреждения получили электроподстанция и административное здание.

Чеховский округ уже подвергался атаке в ночь на 28 июля. Тогда, по данным мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении Московского региона летели более 390 беспилотников. Большую часть нейтрализовали на дальних подступах, еще 81 аппарат уничтожили непосредственно на подлете к столице.

Несколько десятков беспилотников в ту ночь уничтожили над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. Оперативные службы Московской области перевели на усиленный режим работы.

Ранее в подмосковном Красногорске дрон попал в жилой дом.