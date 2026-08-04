В Японии около девяти тысяч человек за неделю попали в больницы из-за жары

В Японии более 9 тыс. жителей за неделю были госпитализированы с тепловыми ударами, семь человек спасти не удалось. Это следует из данных, опубликованных министерством по административным делам и коммуникациям страны, которое курирует работу спасательных служб.

Так, в период с 27 июля по 2 августа были госпитализированы 9 180 человек, 7 не выжили. С начала мая, когда ведомство начало публикацию таких данных, госпитализировали свыше 52 тыс. человек, 79 не спасли.

До этого сообщалось, что зоопарке Тама в пригороде Токио из-за аномальную жару не пережили трое из 16 львов. 18 июля у двух львов появились симптомы недомогания — потеря аппетита и снижение активности. В течение нескольких дней число животных, испытывающих плохое самочувствие, достигло десяти. Известно, что еще три льва сейчас остаются в тяжелом состоянии и не могут ходить. Для облегчения их самочувствия используют кондиционеры и вентиляторы. Всего в зоопарке Токио осталось 13 львов — пять самцов и восемь самок.

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