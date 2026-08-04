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Общество

ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон

ВОЗ оценила риск распространения вируса Бурбон как низкий
Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осведомлена о случае заражения вирусом Бурбон в США, однако риск его распространения оценивается как низкий. Об этом сообщили РИА Новости в организации.

По словам официального представителя Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) Себастьяна Олиэля, ВОЗ располагает информацией о недавно выявленном случае заражения вирусом в штате Нью-Йорк. На данный момент данные не указывают на широкое распространение инфекции среди людей.

«Риск для здоровья населения оценивается как низкий», — сказал он.

В начале августа в Нью-Йорке подтвердили первый случай заражения редким вирусом Бурбон. Болезнь выявлена у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Во время работ во дворе он обнаружил на ноге двух клещей Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). Через некоторое время у зараженного развились сильные боли и слабость, его госпитализировали. Симптомы заражения этим вирусом включают повышение температуры, общую слабость, головные боли, ломоту в теле, тошноту и рвоту, а также сыпь.

В Роспотребнадзоре заявили, что данных о циркуляции вируса Бурбон в России нет. В ведомстве пояснили, что вид клеща Amblyomma americanum, который является переносчиком заболевания, не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России. Он является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки.

Ранее врач рассказала, стоит ли россиянам опасаться выявленного в США вируса Бурбон.

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