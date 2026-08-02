Роспотребнадзор объяснил, угрожает ли россиянам вирус Бурбон, от которого нет вакцины

Данных о циркуляции вируса Бурбон в России нет. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что вид клеща Amblyomma americanum, который является переносчиком заболевания, не имеет постоянного природного ареала и устойчивых популяций в России. Он является эндемиком стран Северной, Центральной и Южной Америки, сообщили специалисты.

При этом в РФ, как добавили в Роспотребнадзоре, распространены другие виды клещей, способные переносить клещевой энцефалит, боррелиоз и геморрагическую лихорадку Крым-Конго. В ведомстве предупредили, что сезон их активности еще не закончен.

До этого в американском штате Нью-Йорк подтвердили первый случай заражения редким вирусом Бурбон, который неизлечим и потенциально смертелен. Болезнь выявлена у 67-летнего жителя Лонг-Айленда Майкла Ларкина. Во время работ во дворе он обнаружил на ноге двух клещей Amblyomma americanum. В народе их называют Lone Star («звездочка» или «одинокая звезда»). Через некоторое время у зараженного развились сильные боли и слабость, его госпитализировали.

Вирус Бурбон впервые был выявлен в 2014 году в округе Бурбон (штат Канзас). С тех пор случаи заражения фиксировались на Среднем Западе, Восточном побережье и юге США. Среди симптомов болезни лихорадка, усталость, боли в теле, сыпь, тошнота и рвота. Вакцин и лекарств от вируса пока не существует, а диагностика затруднена.

Ранее были названы мифы о клещах, о которых давно пора забыть.