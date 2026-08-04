В Лондоне впервые более чем за 150 лет за месяц не выпал дождь

Semafor: впервые за 155 лет в Лондоне в течение месяца не выпадал дождь

Дождь не шел в Лондоне в течение полного календарного месяца впервые с 1871 года. Об этом сообщает Semafor.

«В лондонских Кью-Гарденс, где с 1871 года работает метеостанция, зафиксирован первый календарный месяц без дождей за 155 лет», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что производители оливкового масла по всей Европе предупреждают о новом скачке цен из-за экстремальной жары, засухи и лесных пожаров, которые поразили оливковые рощи в Греции, Италии, Португалии и Испании.

В публикации говорится, что если погода не изменится, осенью последует рост цен, поскольку будет меньше съедобных плодов, из которых можно производить оливковое масло. В Испании деревья страдают от засухи, что может привести к снижению урожайности.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Австрии был установлен новый температурный рекорд.