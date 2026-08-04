Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Лондоне впервые более чем за 150 лет за месяц не выпал дождь

Semafor: впервые за 155 лет в Лондоне в течение месяца не выпадал дождь
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Дождь не шел в Лондоне в течение полного календарного месяца впервые с 1871 года. Об этом сообщает Semafor.

«В лондонских Кью-Гарденс, где с 1871 года работает метеостанция, зафиксирован первый календарный месяц без дождей за 155 лет», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что производители оливкового масла по всей Европе предупреждают о новом скачке цен из-за экстремальной жары, засухи и лесных пожаров, которые поразили оливковые рощи в Греции, Италии, Португалии и Испании.

В публикации говорится, что если погода не изменится, осенью последует рост цен, поскольку будет меньше съедобных плодов, из которых можно производить оливковое масло. В Испании деревья страдают от засухи, что может привести к снижению урожайности.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Австрии был установлен новый температурный рекорд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Месть за Человека-паука. Почему зрители «набросились» на новую сказку про «Колобка»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!