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Бизнес

Производители оливкового масла предупредили о резком росте цен

The Guardian: оливковое масло может резко подорожать из-за аномальной жары в ЕС
banu sevim/Shutterstock/FOTODOM

Производители оливкового масла по всей Европе предупреждают о новом скачке цен из-за экстремальной жары, засухи и лесных пожаров, которые поразили оливковые рощи в Греции, Италии, Португалии и Испании. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, даже те деревья, которые избежали прямого воздействия огня, пострадали от пепла и ухудшения качества воздуха. Экстремальные температуры также спровоцировали распространение вредителей и болезней. В Испании, которая является главным европейским производителем оливкового масла, деревья страдают от засухи, что может привести к снижению урожайности.

В материале говорится, что если погода не изменится, осенью последует рост цен, поскольку будет меньше съедобных плодов, из которых можно производить оливковое масло.

В этом году страны Европы столкнулись с аномальной жарой. Наиболее сильно пострадали Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее греческий фермер объяснил, почему оливковое масло должно горчить.

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