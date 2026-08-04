В Словении из-за жары могут остановить единственную в стране АЭС

Атомная электростанция (АЭС) «Кршко» в Словении работает на полную мощность, однако из-за низкого уровня воды и высокой температуры в реке Сава существует вероятность снижения мощности реактора. Об этом сообщила пресс-служба станции.

По данным администрации АЭС, эффективность выработки электроэнергии уже снижена из-за необходимости усиленного охлаждения. Руководство станции проинформировало власти Словении и Хорватии, что из-за экологических ограничений может возникнуть необходимость снижения мощности реактора и, в худшем случае, постепенной остановки станции .

АЭС «Кршко» — единственная атомная электростанция в Словении, построенная как совместное предприятие Словении и Хорватии. Она обеспечивает около 25% потребностей Словении и 15% потребностей Хорватии в электроэнергии.

Аномальная жара и засуха также привели к рекордному обмелению Дуная, последствия которого уже затронули сразу несколько стран Европы. Из-за падения уровня воды возникли проблемы с судоходством, работой атомных электростанций и поставками энергоресурсов. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Румынии посчитали, сколько протянет единственная АЭС страны из-за обмеления Дуная.