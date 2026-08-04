Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В Словении из-за жары могут остановить единственную в стране АЭС

Словенскую АЭС «Кршко» могут остановить из-за аномальной жары
Reuters

Атомная электростанция (АЭС) «Кршко» в Словении работает на полную мощность, однако из-за низкого уровня воды и высокой температуры в реке Сава существует вероятность снижения мощности реактора. Об этом сообщила пресс-служба станции.

По данным администрации АЭС, эффективность выработки электроэнергии уже снижена из-за необходимости усиленного охлаждения. Руководство станции проинформировало власти Словении и Хорватии, что из-за экологических ограничений может возникнуть необходимость снижения мощности реактора и, в худшем случае, постепенной остановки станции.

АЭС «Кршко» — единственная атомная электростанция в Словении, построенная как совместное предприятие Словении и Хорватии. Она обеспечивает около 25% потребностей Словении и 15% потребностей Хорватии в электроэнергии.

Аномальная жара и засуха также привели к рекордному обмелению Дуная, последствия которого уже затронули сразу несколько стран Европы. Из-за падения уровня воды возникли проблемы с судоходством, работой атомных электростанций и поставками энергоресурсов. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Румынии посчитали, сколько протянет единственная АЭС страны из-за обмеления Дуная.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!