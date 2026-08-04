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Общество

В США за драку с ножом арестовали уроженца Украины, баллотирующегося в конгресс США

Кандидата в конгресс США украинского происхождения арестовали за драку с ножом
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Кандидат в палату представителей США от Демократической партии Кирилл Басин был арестован на Гавайях после конфликта на пляже, в ходе которого он угрожал людям ножом. Об этом сообщает портал Honolulu Civil Beat.

По данным издания, инцидент произошел на пляже Кеавакапу на острове Мауи. Конфликт начался после того, как 61-летний отдыхающий попросил Басина сделать музыку тише. В ответ политик заявил, что у него есть огнестрельное оружие, а затем пригрозил жене туриста расправой. После этого завязалась драка, в ходе которой Басин достал нож и стал угрожать окружающим людям, пытавшимся разнять участников конфликта, после чего выбросил его в океан.

Полиция задержала кандидата и предъявила ему обвинения по двум эпизодам угроз расправой первой степени. Политик арестован. Суд установил залог в размере $1 млн.

Издание отмечает, что это уже не первый конфликт с участием Басина. В мае его дважды задерживали за агрессивное поведение, в том числе после инцидента в здании окружной администрации Мауи, где он размахивал огнестрельным оружием.

10 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что население страны сократилось примерно до 22–25 млн человек. Он назвал такую ситуацию катастрофической.

По данным главы МИД Украины Андрея Сибиги на конец мая 2026 года, за пределами страны находятся 8 млн украинцев. По его словам, одной из главных целей является вернуть уехавших граждан, но не все страны в этом заинтересованы, отметил Сибига.

Ранее в США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины.

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