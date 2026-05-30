В МИД Украины рассказали о числе украинцев за пределами страны

Глава МИД Сибига: за границей находятся 8 миллионов граждан Украины
Sergei Grits/AP

В настоящее время 8 миллионов украинских граждан находятся за пределами своей страны. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, передает издание «Новости. Live».

По его словам, для Украины это уже становится вызовом безопасности.

Дипломат добавил, что Киев ставит цель вернуть уехавших украинцев, но не все страны в этом заинтересованы.

10 мая министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин заявил, что население страны сократилось примерно до 22–25 млн человек. Он назвал такую ситуацию катастрофической.

Главный научный сотрудник Южного научного центра РАН доктор философских наук Сергей Сущий предположил, что сохранение текущих демографических тенденций может привести к двух-четырехкратному сокращению численности населения Украины к концу XXI века по сравнению с показателями начала 2022 года. По оценке ученого, за 2022–2024 годы население на территориях, контролируемых Киевом, сократилось с 37–37,5 млн до 26–27,5 млн человек.

Ранее на Украине нашли способ избежать демографической катастрофы.

 
