В Румынии посчитали, сколько протянет единственная АЭС страны из-за обмеления Дуная

АЭС «Чернаводэ» в Румынии в условиях снижения уровня воды в Дунае способна протянуть всего несколько дней, в связи с этим власти пошли на беспрецедентные меры. Об этом заявил глава компании «Воды Румынии» Сорин Рындашу, цитирует РИА Новости.

По словам руководителя, за сутки уровень реки снижается на 2-3 см и в таких условиях АЭС продержится около четырех-пяти дней.

В связи с ситуацией власти страны распорядились перенаправить один из рукавов Дуная.

Правительство Румынии в пятницу объявило режим повышенной готовности в энергетике из-за снижения производства электроэнергии на фоне засухи и обмеления Дуная, вода которого используется для работы единственной в стране АЭС «Чернаводэ», где уже был остановлен один из двух реакторов. Кабмин Румынии рассматривает возможность временно перенаправить один из рукавов Дуная, чтобы увеличить объем воды для АЭС.

Он пояснил, что власти Румынии хотят попробовать затопить несколько груженных камнями барж, чтобы скорректировать русло рукава Бала и направить больше воды к АЭС.

АЭС «Чернаводэ» — единственная атомная электростанция Румынии. Она расположена на берегу Дуная в регионе Добруджа на юго-востоке страны. Станция использует речную воду для охлаждения реакторов.

Ранее сообщалось, что обмеление Дуная может остановить и единственную АЭС Венгрии.