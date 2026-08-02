Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

В одном из городов ДНР пропал свет

Мэр Приходько: Горловка осталась без света из-за аварийной ситуации
Yauheni Kazlou/Shutterstock/FOTODOM

Отключение света произошло в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена», — написал он.

Причины в публикации не уточняются. Приходько лишь отметил, что специалисты уже принимают меры, направленные на восстановление электроснабжения.

31 июля в Запорожской области зафиксировали частичное отключение света. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, электричество пропало после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему.

За два дня до этого во Владивостоке более 16 тыс. жителей остались без света из-за коммунальной аварии. В прокуратуре Приморского края пояснили, что на подстанции «Мингородок» произошло аварийное отключение фидеров. На этом фоне были обесточены дома на улицах Спиридонова, Каплунова, Шепеткова, Луговая, Ладыгина, 1-я Флотская, 4-я Флотская и других. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ.

Ранее в Барнауле ураган оставил без света микрорайон.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!