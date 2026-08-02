В одном из городов ДНР пропал свет

Отключение света произошло в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена», — написал он.

Причины в публикации не уточняются. Приходько лишь отметил, что специалисты уже принимают меры, направленные на восстановление электроснабжения.

31 июля в Запорожской области зафиксировали частичное отключение света. Как рассказал губернатор региона Евгений Балицкий, электричество пропало после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергосистему.

За два дня до этого во Владивостоке более 16 тыс. жителей остались без света из-за коммунальной аварии. В прокуратуре Приморского края пояснили, что на подстанции «Мингородок» произошло аварийное отключение фидеров. На этом фоне были обесточены дома на улицах Спиридонова, Каплунова, Шепеткова, Луговая, Ладыгина, 1-я Флотская, 4-я Флотская и других. Надзорное ведомство взяло на контроль проведение аварийно-восстановительных работ.

Ранее в Барнауле ураган оставил без света микрорайон.