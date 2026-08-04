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Общество

Патриарх Кирилл выразил соболезнования близким погибших в Архипо-Осиповке

Патриарх выразил соболезнования близким погибших из-за атаки БПЛА в Геленджике
Кирилл Зыков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования близким погибших в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на сайте Московской патриархии.

«Глубокой скорбью отозвалась в моем сердце весть об атаке БПЛА на село Архипо-Осиповка города Геленджика, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители», — говорится в сообщении.

Патриарх сказал, что что разделяет боль трагедии и помолился за всех, кого коснулась эта трагедия. Глава РПЦ вырзил уверенность, что власти региона сделают все возможное для поддержки тех, кто потерял родных и близких.

4 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Архипо-Осиповка, которая входит состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Ранее число погибших из-за атаки БПЛА под Геленджиком увеличилось до 7 человек.

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