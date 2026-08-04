В США агенты ICE задержали россиянку

Сотрудники американской Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали 59-летнюю россиянку Алевтину Соболеву, которая ранее подала прошение о предоставлении убежища в США. Женщина уже две недели находится в иммиграционном изоляторе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соболеву задержали 20 июля в аэропорту Буффало в городе Чиктовага после того, как она вернулась из поездки на Ниагарский водопад. По словам ее дочери Дарьи, во время задержания на женщину надели наручники и цепи, а просьбы ослабить их были проигнорированы.

Россиянка приехала в США из Москвы в октябре 2021 года по туристической визе, чтобы навестить дочь. По словам адвоката Соболевой, после начала специальной военной операции она подала заявление на предоставление убежища, публично выразив несогласие с действиями России. Защитник уточнил, что ранее письмо о подаче ходатайства считалось основанием для законного пребывания в стране, однако при новой администрации США подход к таким случаям изменился.

В настоящее время россиянка содержится в иммиграционном изоляторе на юге штата Луизиана. Ее адвокат намерен добиваться освобождения своей клиентки. При этом юрист отметил, что рассмотрение дел о предоставлении убежища в США может тянуться многие годы.

В мае апелляционный суд округа Колумбия признал незаконным ключевой пункт миграционной политики президента США Дональда Трампа. Речь идет об исполнительном указе, который приостанавливал доступ к процедуре предоставления убежища на южной границе США. Суд постановил, что Трамп превысил свои полномочия, поскольку иммиграционные законы страны гарантируют право подавать заявление на убежище.

Ранее Трамп пообещал лично патрулировать улицы Вашингтона.