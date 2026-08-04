Тайские таксисты перестали брать деньги с россиян

Водители Паттайи не берут деньги с россиян после трагедии с Назимовыми

Многие водители байк-такси на тайском курорте Паттайя перестали брать деньги с россиян после расправы трагедии с Назимовыми. Об этом рассказала россиянка с ником @julimiroshnichenko в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По ее словам, таксисты при встрече с пассажирами из РФ пишут через переводчик, что не будут брать с них деньги, а также соболезнуют, что подобное произошло в их стране.

Россиянка добавила, что подобное не значит, что так будет с каждым, а также попросила подписчиков благодарить таксистов.

Автор ролика добавила, что произошедшее является исключением для Таиланда. За два года, что женщина живет в стране, она ни разу не сталкивалась с ситуацией, чтобы тайцы проявили себя с негативной стороны.

Брат и сестра Диана и Роман Назимовы пропали 26 июля, позже выяснилось, что их убили. Подозреваемых задержали спустя пять дней — они признались в преступлении и показали, где закопали тела своих жертв. Неподалеку от места, где нашли россиян, обнаружили еще три трупа.

Премьер страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом, и что он лично будет следить за ходом расследования. Он также извинился за произошедшее и отметил, что убийство россиян нанесло ущерб имиджу королевства. Глава правительства подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.