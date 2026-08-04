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Общество

В центре Москвы сгорел автомобиль

Автомобиль загорелся в центре Москвы на Долгоруковской улице

В центре Москвы загорелась машина, ЧП произошло на Долгоруковской улице. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта в Telegram-канале.

«На Долгоруковской улице (в районе дома 6) произошло возгорание автомобиля», — говорится в публикации.

В департаменте добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства и информация о пострадавших пока не известны.

Из-за пожара затруднено движение в сторону области примерно на один километр. В дептрансе Москвы попросили учесть этот момент и искать пути объезда.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «112», видно, что пожарные службы тушат полностью сгоревший автомобиль.

4 августа в Ялте произошел пожар на станции технического обслуживания на площади 1,8 тысяч кв. метров. Восемь автомобилей сгорели, еще четыре получили повреждения. Пожар локализован. Сотрудникам МЧС удалось спасти 14 машин.

Ранее ДТП с участием скорой помощи произошло в Туле.

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