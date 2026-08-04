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Общество

ДТП с участием скорой помощи произошло в Туле

ГАИ: один человек не выжил в ДТП со скорой помощью в Туле

В Туле на Московском шоссе в результате аварии с участием легкового автомобиля и скорой помощи пострадали пять человек, еще один не выжил. Об этом сообщила Госавтоинспекция региона на своей странице во «ВКонтакте».

«Произошло столкновение двух транспортных средств: кареты скорой помощи и автомобиля «Рено»», — отметили в ведомстве.

На месте работают экстренные службы, причины происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

24 июля похожий случай с участием скорой помощи произошел в Улан-Удэ, где по данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», водитель автомобиля Honda поворачивала налево на примыкающую дорогу, а в этот момент скорая выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.

По данным канала, после удара карета скорой помощи врезалась в дорожное ограждение, а затем сбила мужчину, находившегося на обочине. Травмы, которые получил пешеход, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее на юге Москвы машина скорой помощи врезалась в иномарку.

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