В Ялте на станции технического обслуживания сгорело восемь автомобилей

В Ялте на СТО сгорели восемь автомобилей, пожар локализован на 1,8 тыс. кв. м

Восемь автомобилей сгорели, еще четыре получили повреждения на станции технического обслуживания в Ялте, где возникло возгорание. Пожар локализовали на площади 1,8 тыс. кв. м, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым в канале в «Максе».

Сотрудники МЧС спасли 14 машин.

«К сожалению, восемь автомобилей были уничтожены и четыре повреждены огнем. Для определения причины пожара на месте работают дознаватели», — говорится в публикации.

С целью недопущения распространения огня привлечены дополнительные силы и средства. Благодаря оперативным и слаженным действиям огонь локализован на площади 1 800 кв. м. Всего от МЧС России было привлечено 34 человека и 11 единиц техники.

4 августа в Ялте загорелась одноэтажная станция техобслуживания. В МЧС уточнили, что возгорание произошло по адресу улица Ульяновых, дом 1 на 2 тыс. кв. м. Пожарные проливали и разбирали конструкции станции.

Ранее россиянин поджег 15 квартир, чтобы смотреть на огонь.