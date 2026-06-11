Россиянам назвали первые опасные признаки теплового удара

Если у человека наблюдаются симптомы теплового удара, необходимо оперативно вызвать скорую помощь, так как речь может идти о состоянии, угрожающем его жизни. Об этом в беседе с RT предупредила профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова.

Среди основных признаков теплового удара она назвала такие, как спутанность сознания, появление галлюцинаций, судорог. Человек может упасть в обморок, у него может открыться рвота, температура при этом повышается до 40 градусов, состояние быстро ухудшается. Кроме того, к опасным симптомам относятся нарушение дыхания, сердечного ритма, неспособность пить и глотать.

«Эти симптомы говорят о развитии теплового удара, угрожающего жизни», — подчеркнула специалист.

Особенно опасно это для детей – их состояние ухудшается очень быстро, медицинская помощь требуется немедленно, заключила Волкова.

До этого исследователи выяснили, что каждый второй (51,8%) опрошенный курьер в России хотя бы раз чувствовал на смене признаки теплового удара или сильного обезвоживания. 28% сказали, что симптомы реально были — головокружение, тошнота, помутнение в глазах.

При этом большинство курьеров (76%) принципиально не делают пауз в жару. Они работают, пока есть силы, и останавливаются только когда становится плохо физически. Почти 9 из 10 курьеров (87%) не получают от платформы или работодателя никакой надбавки за работу в жару. Те 13%, которые получают, в основном называют суммы до 300 рублей в день.

Россиянам ранее объяснили, как действовать при тепловом ударе.