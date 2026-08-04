Группировка в Молдавии помогла сотням уклонистов сбежать с Украины

Правоохранители Молдавии накрыли преступную группировку, которая переправила с Украины через границу около 400 уклонистов. Об этом сообщается на сайте пограничной полиции республики.

В публикации отмечается, что правоохранители провели 30 обысков, задержали 11 человек, которых подозревают в организации незаконного въезда в республику граждан Украины. Троих обвиняемых поместили под стражу на 30 дней.

По информации полиции, с каждого из уклонистов взимали от $6 до $10 тысяч за пересечение границы, а после им оформляли документы и переправляли в страны Евросоюза.

До этого сообщалось, что украинские правоохранители задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пытался организовать нелегальный выезд военнослужащего Национальной гвардии в Молдову.

Задержание произошло на блокпосту, где подозреваемый попытался избежать более тщательной проверки, предъявив военный билет. Тем не менее, его действия были пресечены, и на данный момент он находится под стражей.

Ранее жители Закарпатья переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс.