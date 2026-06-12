На Украине военный ВСУ пытался за $20 тысяч вывезти уклониста в Молдавию

Военный ВСУ задержан на Украине за организацию переправки уклониста в Молдавию

Украинские правоохранители задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пытался организовать нелегальный выезд военнослужащего Национальной гвардии в Молдову. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Согласно материалам дела, военнослужащий ВСУ, действуя в Запорожской области, планировал переправить другого военнослужащего через государственную границу Украины в Молдавию, минуя установленные пункты пропуска. Стоимость такой «услуги» оценивалась им в $20 тысяч.

Задержание произошло на блокпосту, где подозреваемый попытался избежать более тщательной проверки, предъявив военный билет. Тем не менее, его действия были пресечены, и на данный момент он находится под стражей.

Возможность внесения залога для его освобождения предусмотрена, однако его размер пока не уточняется.

До этого сообщалось, что власти Украины планируют усилить давление на граждан, уклоняющихся от мобилизации. Закон уже позволяет ограничивать уклонистов в праве управления автомобилем, а в будущем может быть введен запрет на совершение определенных нотариальных действий.

Ранее жители Закарпатья переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс..