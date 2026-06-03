Жители Закарпатья переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс.

На Украине переправляли уклонистов в Словакию за $26,5 тыс.

Жители Закарпатья организовали канал переправки уклонистов с Украины в Словакию за $26,5 тыс. Об этом сообщили в Telegram-канале пограничной службы Украины.

Они находили клиентов, размещали их в гостиницах, после чего доставляли к границам и помогали им покинуть Украины в обход погранзастав.

Всем задержанным предъявлены обвинения. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на суммы от 166 тыс. до 266 тыс. гривен ($3,7 тыс. - $6 тыс.). Расследование продолажется.

До этого депутат Верховной рады Соломия Бобровская сообщила, что предстоящая реформа мобилизации на Украине ужесточит меры в отношении уклонистов, находящихся в розыске. Нардеп заявила, что вместе со всеми ожидает конкретных предложений по реформе от минобороны страны, назвав этот процесс крайне сложным.

По информации на конец апреля, с начала года на границе Украины было задержано 67 тысяч граждан, пытавшихся покинуть страну нелегально.

Ранее на Украине призвали уклонистов от армии сдать паспорт.