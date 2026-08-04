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Общество

Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам

Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» пяти россиянкам
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» пяти россиянкам. Указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Матерей наградили за «заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», уточняется в документе.

«Присвоить звание <...> Клименко Елене, Московская область; Усовой Ольге, Челябинская область; Худи Нетью, ЯНАО; Целых Светлане, Курская область; Шитовой Александре, Свердловская область», — говорится в сообщении.

Кроме того орден «Родительская слава» также был присужден нескольким многодетным семьям: москвичам Архиповым и Николаевым, Колбеевым из Новосибирской области, Самуйловым из Нижегородской области и семье Шиндак из Архангельской области.

До этого президент присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ростовской области Ирине Пащенко за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

Ранее Путин присвоил звание Героя Труда пяти россиянам.

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