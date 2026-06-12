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Общество

Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ростовской области

Путин присвоил звание «Мать-героиня» ростовчанке за заслуги в укреплении семьи
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ростовской области. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе уточняется, что звание присвоено Ирине Пащенко за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.

На таком же основании ордена «Родительская слава» были удостоены Сергей и Наталья Паршаковы из Пермского края, Елена и Генрих Ремпель из Тюменской области и Ольга и Руслан Шишкины из Воронежской области. Кроме того, медаль этого ордена получили семьи Воложаниных из Свердловской области, Гончаровых из Курской области, Морозовых из Чувашии, Овчинниковых и Семеновых из Тамбовской области, Писаревых из Югры, а также Олег Бобарыкин и Анна Неверова из Крыма.

Орден «Родительская слава» появился в 2008 году. Его вручают родителям или усыновителям , которые воспитывают семь и более детей, заботятся об их здоровье, образовании и всестороннем развитии.

Женщины, родившие и воспитавшие десять и более детей, могут получит звание «Мать-героиня». Его обладательницы награждаются и одноименным орденом. Знак отличия и звание появились четыре года назад.

Ранее сын Кадырова за «выдающиеся заслуги» получил звание Героя Чечни.

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