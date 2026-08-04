В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил в Telegram-канал Росавиации.

«Аэропорт Геленджика. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в посте.

Отмечается, что они необходимы для безопасности полетов. Чаще всего их вводят из-за объявленного режима опасности БПЛА в регионе.

4 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Архипо-Осиповку под Геленджиком. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Краевая прокуратура взяла на контроль ситуацию и обеспечила взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания помощи жителям.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна обстановка на атакованном БПЛА пляже в Геленджике.