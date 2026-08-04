Путин подписал закон о штрафах для маркетплейсов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для операторов цифровых платформ административную ответственность за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В Кодекс об административных правонарушениях вносятся новые штрафы для владельцев маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов объявлений и услуг . За отказ проверять достоверность информации в карточке товара должностным лицам грозит от 30 до 80 тыс. рублей, юридическим лицам — от 50 до 100 тыс. рублей. За принудительное снижение стоимости товаров без согласия продавца предусмотрен штраф от 30 до 80 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

Самый высокий штраф от 100 до 500 тыс. рублей установлен для юридических лиц, которые не рассматривают жалобы и не занимаются разрешением споров на своих платформах, следует из документа.

Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлен иной срок.

До этого глава Союза потребителей России Алексей Койтов заявил, что штрафы до 500 тыс. рублей за игнорирование жалоб можно будет применять в ограниченном числе ситуаций. Претензии у пользователей могут возникать по самым разным причинам, не все из которых входят в обязательства со стороны онлайн-площадки.

Ранее губернатор Нижегородской области назвал несправедливой комиссию маркетплейсов.