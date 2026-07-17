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Бизнес

Союз потребителей оценил полумиллионные штрафы для маркетплейсов

Союз потребителей не одобрил штрафы до 500 тыс. маркетплейсам за игнор жалоб
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Штрафы в размере до 500 тыс. рублей в отношении маркетплейсов за игнорирование жалоб от покупателей можно будет применять на практике в очень ограниченном количестве ситуаций. Претензии у пользователей могут возникать по самым разным причинам, не все из которых входят в обязательства со стороны онлайн-площадки, заявил НСН глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Он отметил, что маркетплейсы должны передавать претензии покупателей продавцам, но это правило утверждено лишь по одному-двум поводам, в то время как жалобы могут отправляться по 16 разным причинам.

«Поэтому, формально, эти штрафы будут применяться только в ограниченном числе ситуаций, – считает Койтов. – На первом месте среди споров у потребителей – добровольный отказ от товаров. Люди могут импульсивно что-то заказать, либо понять, что что-то не приходит в срок, либо увидеть в пункте выдачи, что это не то, на что они рассчитывали».

Эксперт отметил, что основной причиной возвратов является тот факт, что на этапе онлайн-покупок у пользователей нет возможности осмотреть, понюхать и пощупать товар, в результате чего возможны ошибки. Именно поэтому есть четкое право на отказ от товара, однако иногда продавцы злоупотребляют своими возможностями и могут ввести потребителей в заблуждение, заключил специалист.

Напомним, накануне комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Изменения позволят штрафовать операторов маркетплейсов, сервисы доставок, агрегаторы услуг за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров внутри платформ. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 80 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тыс. рублей.

Союз турагентств ранее оценил старт продажи туров на маркетплейсах.

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