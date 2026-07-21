Губернатор Нижегородской области назвал несправедливой комиссию маркетплейсов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион проработает инициативу по пересмотру налоговой базы по НДС для продавцов на маркетплейсах. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которая доходит до 50-70% от стоимости товара, что несправедливо», — написал он.

Никитин также отметил, что регион обеспечит переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, чтобы расширить возможности налоговых маневров для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с «Wildberries», по словам губернатора, проведут переговоры в интересах поставщиков, товар которых был поврежден во время пожаров на складах.

До этого Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ предполагает штрафы для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов услуг за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее в России предупредили о скором исчезновении супервыгодных цен на маркетплейсах.