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Бизнес

Губернатор Нижегородской области назвал несправедливой комиссию маркетплейсов

Никитин предложил пересмотреть базу НДС для продавцов на маркетплейсах
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что регион проработает инициативу по пересмотру налоговой базы по НДС для продавцов на маркетплейсах. Соответствующий пост он опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сейчас в нее включается комиссия торговых площадок, которая доходит до 50-70% от стоимости товара, что несправедливо», — написал он.

Никитин также отметил, что регион обеспечит переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения, чтобы расширить возможности налоговых маневров для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, с «Wildberries», по словам губернатора, проведут переговоры в интересах поставщиков, товар которых был поврежден во время пожаров на складах.

До этого Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки к законопроекту о штрафах за неисполнение требований закона о платформенной экономике. Документ предполагает штрафы для маркетплейсов, сервисов доставки и агрегаторов услуг за игнорирование жалоб и неучастие в разрешении споров. Для должностных лиц штраф составит от 30 до 80 тысяч рублей, для юридических — от 100 до 500 тысяч рублей.

Ранее в России предупредили о скором исчезновении супервыгодных цен на маркетплейсах.

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