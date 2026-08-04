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Общество

Россиянам рассказали, какие покупки к школе стоит отложить до октября

Финконсультант Патешман: школьную форму стоит покупать в октябре
Yuganov Konstantin/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые школьные покупки лучше всего совершать уже после начала учебного года. До октября стоит отложить выбор новой формы и обуви. Об этом Life.ru рассказал финансовый консультант Александр Патешман.

Специалист объяснил, что после начала учебного года во многих магазинах устраиваются распродажи, в рамках которых на школьную форму бывают большие скидки. Поэтому если старая одежда еще подходит ребенку, покупку обновок рекомендуется перенести на октябрь. В это же время также стоит приобретать обувь и портфель.

По словам эксперта, такой подход к покупке формы можно использовать в качестве урока финансовой грамотности. Кроме того, можно предложить школьнику забрать деньги, сэкономленные благодаря более позднему походу в магазин.

Консультант также напомнил, что сэкономить на одежде для школы помогут массмаркеты, промокоды и кешбеки.

При этом специалист подчеркнул, что тетради, ручки и другую канцелярию следует приобретать в августе. Благодаря своевременной покупке удастся избежать дефицита нужных товаров. Помимо этого, заранее следует заказывать мебель для рабочего места дома, поскольку на ее изготовление может уйти несколько недель.

Не рекомендуется откладывать и покупку техники. Новый ноутбук, компьютер или монитор для занятий выгоднее приобрести их до сентября, поскольку позже цены могут вырасти.

До этого в Роскачестве рассказали, что при выборе качественного школьного рюкзака нужно учитывать его вес и конструкцию. По словам экспертов, правильный рюкзак должен держать форму и равномерно распределять вес. При этом для младшеклассников также важно наличие жесткой спинки.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать качественную школьную форму.

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