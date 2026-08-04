В Роскачестве рассказали, как выбрать качественную школьную форму

Роскачество: при выборе школьной формы нужно учитывать ее ткань и качество швов

При выборе школьной формы важно обращать внимание на ее ткань, качество швов, наличие информации на ярлыке, а также правила ухода за изделием. Об этом газете. Об этом газете «Известия» рассказали эксперты Роскачества.

«При покупке школьной формы обратите внимание на подкладочную ткань: она должна быть из натуральных материалов, например хлопка, или искусственных несинтетических, таких как вискоза», — подчеркнули специалисты.

По их словам, доля натуральных волокон в составе верхней ткани должна быть от 45%, а синтетических — не более 55%. При этом следует помнить, что благодаря небольшому количеству синтетики одежда меньше мнется.

В Роскачестве подчеркнули, что чрезмерное содержание полиэфирных волокон, более 70%, ухудшает воздухопроницаемость вещи, из-за чего длительное ношение школьной формы вызывает дискомфорт.

Эксперты также напомнили, что при выборе одежды для школы нужно оценивать качество ее пошива. Все швы должны быть прочными, а на концах карманов должны быть выполнены машинные закрепки. Брюки стоит покупать только те, низ которых аккуратно обработан. Кроме того, рекомендуется отдавать предпочтение вещам, которые можно сдавать в химчистку и стирать дома с помощью мягких средств для детской одежды.

Не менее важно изучить внутреннюю маркировку формы. На ярлыке должна быть информация о составе ткани, правилах ухода, данных изготовителя, названии товара и сертификате соответствия. Также должны быть упомянуты страна производства, товарный знак при наличии, дата выпуска изделия, его размер и знак обращения на рынке.

Помимо этого, специалисты отметили важность наличия четкого назначения одежды. Если на этикетке отсутствует отметка о том, что вещь предназначена для детей, подростков или школьного использования, она может оказаться из взрослой категории с другими требованиями к безопасности и качеству.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Исмаил Исмаилов до этого говорил, что перед началом нового учебного года стоимость школьных товаров изменилась неравномерно. По его словам, цена на тетради снизилась на 5-15%, в то время как дневники подорожали на 30%.

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