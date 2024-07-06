Россиянам рассказали, как избежать инфаркта в жару

Для снижения риска инфаркта в жару важно избегать активного солнца, пить достаточно воды и избегать работы на даче в наклоне. Об этом «Радио 1» рассказал гериатр, кардиолог Юрий Конев.

Опасно находиться на открытом солнце с 10 утра до 6 вечера. В это время Солнце наиболее активно, объяснил врач. Нельзя перетруждаться на даче: работать можно, когда спадет жара. Пожилым нельзя работать в наклоне, а также важно соблюдать режим сна.

Жара повышает риск обезвоживания. При этом улучшается свертываемость крови, и растет риск инфарктов и инсультов. Поэтому важно пить больше воды. Некоторым пожилым нужно сократить потребление жидкости из-за определенных болезней сердца и сосудов. Но таких людей не так много, подчеркнул кардиолог. При жаре может потребоваться изменить схему приема лекарств. Это важно обсудить с лечащим врачом.

Если дома нет кондиционера, можно прийти в специальный центр с залом для отдыха. В крайнем случае можно побыть в прохладе в супермаркете.

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