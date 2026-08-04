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Общество

В Госдуме ответили депутату, назвавшему женщин «неполноценными людьми»

Депутат Горячева требует проверить коллегу, назвавшего женщин неполноценными людьми
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал женщин «неполноценными людьми». Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила «Газете.Ru», что такие высказывания унижают женщин, поэтому она намерена обратиться в думскую комиссию по этике для оценки слов коллеги.

«Похоже, у депутата Александра Ильтякова появился новый жанр — регулярно придумывать, как еще можно унизить женщин. Не так давно были «чучела» и «рожалка». Теперь — «неполноценные люди». В этот раз досталось и мужчинам: они без жен — «инвалиды». Мы уже обращались в комиссию по этике после предыдущих заявлений Александра Ильтякова. Тогда нам ответили, что они «не несут оскорбительного подтекста». После сегодняшних слов мы вновь направим обращение», — сказала она.

Горячева добавила, что россияне устали от подобных высказываний от народных избранников, поэтому они «не могут становиться нормой».

4 августа Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45», ссылаясь на Библию, заявил, что женщины — «неполноценные люди». По его словам, сначала существовал один человек — мужчина, а затем у него взяли ребро и создали из него женщину.

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — считает депутат Госдумы.

После этого Ильтяков добавил, что мужчина, который живет без жены, — инвалид.

В 2024 году Ильтяков резко осудил аборты и предложил с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Депутат призвал женщин рожать «пока рожалка работает» и делать то, что «велит данное на земле». Женщин, которые прерывают беременность, парламентарий назвал «чучелами» и заявил, что не им решать, рожать или нет.

Ранее в Госдуме заявили, что закон о домашнем насилии поможет защитить женщин, которых годами избивают.

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