В Госдуме ответили депутату, назвавшему женщин «неполноценными людьми»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал женщин «неполноценными людьми». Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила «Газете.Ru», что такие высказывания унижают женщин, поэтому она намерена обратиться в думскую комиссию по этике для оценки слов коллеги.

«Похоже, у депутата Александра Ильтякова появился новый жанр — регулярно придумывать, как еще можно унизить женщин. Не так давно были «чучела» и «рожалка». Теперь — «неполноценные люди». В этот раз досталось и мужчинам: они без жен — «инвалиды». Мы уже обращались в комиссию по этике после предыдущих заявлений Александра Ильтякова. Тогда нам ответили, что они «не несут оскорбительного подтекста». После сегодняшних слов мы вновь направим обращение», — сказала она.

Горячева добавила, что россияне устали от подобных высказываний от народных избранников, поэтому они «не могут становиться нормой».

4 августа Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45», ссылаясь на Библию, заявил, что женщины — «неполноценные люди». По его словам, сначала существовал один человек — мужчина, а затем у него взяли ребро и создали из него женщину.

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — считает депутат Госдумы.

После этого Ильтяков добавил, что мужчина, который живет без жены, — инвалид.

В 2024 году Ильтяков резко осудил аборты и предложил с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Депутат призвал женщин рожать «пока рожалка работает» и делать то, что «велит данное на земле». Женщин, которые прерывают беременность, парламентарий назвал «чучелами» и заявил, что не им решать, рожать или нет.

Ранее в Госдуме заявили, что закон о домашнем насилии поможет защитить женщин, которых годами избивают.