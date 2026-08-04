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Общество

Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными людьми»

Курганский депутат Ильтяков считает женщин неполноценными людьми
Кадр из шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45»

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45» назвал женщин «неполноценными людьми».

Во время своей речи парламентарий обратился к Библии и напомнил о происхождении женщины. По его словам, сначала существовал один человек — мужчина. У него взяли ребро и создали из него женщину, отметил депутат.

«А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — сказал Ильтяков.

Мужчину, по его словам, также нельзя назвать полноценным человеком. По словам парламентария, мужчина никогда не сможет жить без жены, без нее «он — инвалид».

«Только тогда, когда они соединяются вместе, то и возникает теплое чувство интимных отношений», — резюмировал парламентарий.

В 2024 году Александр Ильтяков резко осудил аборты и призвал с детства внедрять в сознание россиян основы духовности и семейные ценности. Депутат призвал женщин рожать «пока рожалка работает» и делать то, что «велит данное на земле». Женщин, которые прерывают беременность, парламентарий назвал «чучелами» и заявил, что не им решать, рожать или нет.

Ранее россиянку назвали эгоисткой за желание сделать аборт после курортного романа.

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