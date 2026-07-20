«Годами избивают»: в Госдуме заявили, что закон о домашнем насилии поможет защитить женщин

Суд в красноярском Бородино отправил под домашний арест местного жителя, который избивал свою супругу и детей на протяжении трех лет, — хотя до этого уже получал условный срок за то же преступление. Автор законопроекта против домашнего насилия, депутат Госдумы Ксения Горячева в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что подобных историй по стране много — законодательная система никак не защищает жертв насилия.

«Эта история вызывает уже банальный вопрос: где система защиты была все эти три года? Если человека, по версии следствия, годами избивали, а вместе с ним страдали еще и дети, значит помощь пришла слишком поздно. Наш законопроект как раз направлен на то, чтобы вернуть уголовную ответственность за побои в отношении близких людей. Это возможность реагировать на насилие на более раннем этапе, а не тогда, когда семья уже несколько лет живет в постоянном страхе. Каждая такая история — это повод спросить не только о действиях конкретного человека, но и о том, почему существующая система не смогла защитить женщину и детей раньше. Если насилие продолжается три года, значит где-то защита не сработала. Именно это и нужно менять», — заявила она,

Горячева назвала несправедливо мягкой меру пресечения по отношению к жителю Бородино — за насильственное преступление его отпустили отбывать срок дома.

«Отдельные вопросы вызывает и выбор меры пресечения. Мужчину, которого подозревают в многолетнем насилии над женой и детьми, отправили под домашний арест — очень надеемся, что женщина и дети сейчас находятся в другом, безопасном месте. При этом многодетная мать Вероника Морковкина (ее обвиняли в вымогательстве у бывшего мужа и уничтожении его имущества — прим. «Газеты.Ru»), которой не вменяли никаких насильственных действий, несколько месяцев провела в СИЗО. Мера пресечения должна прежде всего учитывать реальную опасность человека для окружающих и риск давления на потерпевших», — заключила она.

Как пишет местное издание «ТВК», житель Бородино под Красноярском избивал членов семьи с 2022 года, травмы получил 3-месячный ребенок. Мужчина до этого мужчина уже получал административное наказание и условный срок. его насилие против жены и детей не прекратилось.

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