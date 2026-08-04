На севере Ирана произошел мощный взрыв с последующим пожаром

Tasnim: 18 человек пострадали в результате пожара на севере Ирана

D иранском Шамсабаде в провинции Тегеран 18 человек пострадали в результате пожара. Об этом заявил официальный представитель экстренной службы провинции Шарвин Табризи, передает агентство Tasnim в Telegram-канале.

По его словам, на место происшествия были немедленно направлены семь машин скорой помощи, автобус скорой помощи и командный пункт.

Отмечается, что четверо из 18 пострадавших госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Представитель экстренной службы отметил, что на месте пожара также произошел взрыв. Кроме того, взрывная волна повредила базу экстренной помощи.

В настоящее время обстоятельства происшествия уточняются, говорится в сообщении. Причина взрыва не называется.

В июле сообщалось, что на территории аэропорта в иранском городе Ираншахр произошел пожар после атаки со стороны американских войск. Пострадал один человек.

Ранее возле иранского аэропорта Омидия в провинции Хузеста прогремел взрыв.