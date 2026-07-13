Вблизи иранского аэропорта прогремел взрыв

Взрыв с последующим пожаром произошли вблизи аэропорта Омидия в провинции Хузестан в Иране после ударов США по стране. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

По словам заместителя губернатора Хузестана, обстрелу подверглись два района рядом с Ахвазом. Спустя несколько минут города Бехбахан и Дезфуль попали под американский удар.

Также в результате атаки США четыре человека получили ранения.

До этого агентство NourNews сообщало, что как минимум 13 городов в Иране подверглись атаке со стороны американских военных.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, Белый дом объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует.

Ранее шеф Пентагона заявил о расплате Ирана за «плохой» выбор.