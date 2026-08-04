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Общество

Рейс авиакомпании Air India попал в зону турбулентности, пассажиры получили травмы

Пассажиры Air India получили травмы из-за попадания в зону турбулентности
Art Konovalov/Shuterstock/FOTODOM

Рейс авиакомпании Air India попал в зону сильной турбулентности, пассажиры и экипаж воздушного судна получили травмы. Об этом пишет британская The Independent со ссылкой на местные СМИ.

Самолет следовал из Таиланда в Индию. Во время снижения столкнулся с турбулетнтностью. Посадка в Дели прошла благополучно, однако десять пассажиров, в том числе один ребенок, а также двое членов экипажа получили травмы. Всех пострадавших доставили в медучреждение.

Один из пассажиров сообщил, что при снижении самолет резко накренился и двигался в таком положении в течение нескольких минут.

4 августа летевший из Якутска в Олекминск самолет вернулся в аэропорт отправления из-за технической неисправности. На борту самолета Bombardier были четыре члена экипажа и 32 пассажира. Посадка прошла штатно. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку, причины неисправности выясняются.

Ранее в Новгородской области аварийно сел легкомоторный самолет.

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